Срочно прочитай: эти летние авто-трюки изменят ваши поездки навсегда

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Три автомобильных лайфхака, на которые стоит обратить внимание летом

1:38
Авто

Лето приносит множество приятных ассоциаций: теплые дни, отдых, каникулы, пляжи и свежие ягоды. Однако для автовладельцев это время года может ассоциироваться с некоторыми неудобствами, такими как жара и перегретый салон автомобиля.

Три автомобильных лайфхака, на которые стоит обратить внимание летом
Фото: flickr.com by Land Rover MENA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Но не стоит отчаиваться, ведь есть способы значительно упростить жизнь как водителю, так и его пассажирам.

Вот несколько полезных советов для автомобилистов на жаркое лето:

Как избежать перегрева руля

Оставив автомобиль на солнце, водитель рискует обнаружить, что руль стал невыносимо горячим. Чтобы избежать этого, достаточно заранее повернуть руль так, чтобы его верхняя часть оказалась внизу. При возвращении в авто достаточно вернуть руль в исходное положение, и температура его поверхности будет более комфортной.

Превратите бардачок в холодильник

Многие думают, что в жару в автомобиле невозможно сохранить прохладу для напитков и мороженого. На самом деле, можно легко превратить бардачок в мини-холодильник, просто открыв заслонку и включив кондиционер. Таким образом, напитки и закуски останутся холодными даже в самый жаркий день.

Используйте ремень безопасности как открывашку

Если вы купили безалкогольный напиток и забыли открывашку, не беспокойтесь. Металлический наконечник ремня безопасности может служить вполне эффективной импровизированной открывашкой для бутылок.

С помощью этих советов летние поездки на автомобиле могут стать более приятными и комфортными.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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