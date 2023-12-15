Стало известно, сколько россияне тратят на алкоголь к Новому году

Крупнейший импортер итальянских вин в Россию Simple Group провел исследование, чтобы выяснить, сколько в среднем тратят россияне на покупку спиртных напитков к предстоящему Новому году.

Фото: ТАСС

В ходе проведенного опроса потребителей стало известно, что чуть более 81% респондентов готовы раскошелится на алкоголь к Новому году на сумму в 3 510 рублей, сообщает РИА Новости.

Больше всего денег на покупку спиртного к новогоднему столу собираются отдать жители Москвы — в среднем 4 908 рублей.

Жители городов-миллиоников планируют в среднем потратить 3 804 рубля, а вот проживающие в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек — всего в среднем 3103 рубля.

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