Российские биатлонистки пожаловались на условия проживания в Уфе на этапе Кубка Содружества

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Российские спортсменки, прибывшие в Уфу на этап Кубка Содружества по биатлону, рассказали о плохих условиях проживания в гостинице, в которую их заселили.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Биатлонистки ночью занялись уборкой в гостиничных номерах, в которых, по их словам, царит антисанитария.

"Туалет — вообще жесть. Посмотрите, какой срач", — сказали девушки, сняв свои гостиничные номера на видео.

Руководство гостиницы в беседе с изданием "Подъём" объяснило, что в номерах только сделали ремонт и выразили уверенность в том, что проблема будет решена в скором времени.

Тренер сборной Башкирии по биатлону Виктор Никитин отчитал девушек за жалобы. Он увидел в поведении спортсменок самопиар.

В Союзе биатлонистов России объяснили, что намерены переселить часть спортсменов в другой отель.

Ранее сообщалось, что биатлонисты РФ пожаловались на дефицит патронов из-за санкций.