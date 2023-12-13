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Российские биатлонистки пожаловались на условия проживания в Уфе на этапе Кубка Содружества

1:00
Общество

Российские спортсменки, прибывшие в Уфу на этап Кубка Содружества по биатлону, рассказали о плохих условиях проживания в гостинице, в которую их заселили.

Российские биатлонистки пожаловались на условия проживания в Уфе на этапе Кубка Содружества
Фото: Нейросеть Шедеврум

Биатлонистки ночью занялись уборкой в гостиничных номерах, в которых, по их словам, царит антисанитария.

"Туалет — вообще жесть. Посмотрите, какой срач", — сказали девушки, сняв свои гостиничные номера на видео.

Руководство гостиницы в беседе с изданием "Подъём" объяснило, что в номерах только сделали ремонт и выразили уверенность в том, что проблема будет решена в скором времени. 

Тренер сборной Башкирии по биатлону Виктор Никитин отчитал девушек за жалобы. Он увидел в поведении спортсменок самопиар.

В Союзе биатлонистов России объяснили, что намерены переселить часть спортсменов в другой отель.

Ранее сообщалось, что биатлонисты РФ пожаловались на дефицит патронов из-за санкций.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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