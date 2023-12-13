Российские спортсменки, прибывшие в Уфу на этап Кубка Содружества по биатлону, рассказали о плохих условиях проживания в гостинице, в которую их заселили.
Биатлонистки ночью занялись уборкой в гостиничных номерах, в которых, по их словам, царит антисанитария.
"Туалет — вообще жесть. Посмотрите, какой срач", — сказали девушки, сняв свои гостиничные номера на видео.
Руководство гостиницы в беседе с изданием "Подъём" объяснило, что в номерах только сделали ремонт и выразили уверенность в том, что проблема будет решена в скором времени.
Тренер сборной Башкирии по биатлону Виктор Никитин отчитал девушек за жалобы. Он увидел в поведении спортсменок самопиар.
В Союзе биатлонистов России объяснили, что намерены переселить часть спортсменов в другой отель.
Ранее сообщалось, что биатлонисты РФ пожаловались на дефицит патронов из-за санкций.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.