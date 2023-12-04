В Союзе биатлонистов России рассказали, что биатлон в стране может "закончиться" из-за того, что нечем стало стрелять по мишеням.
После жалобы российского чемпиона мир Антона Бабикова о том, что биатлонисты стреляют тем, "кто что нашёл", издание "Подъём" связалось с представителем Союза биатлонистов России, который рассказал о проблеме дефицита патронов для спортивных винтовок.
Источник издания объяснил, что иностранные патроны подорожали в 5 раз, а отечественных почти не производят.
"Завод, который входит в концерн "Калашников" и который их выпускает, я так понимаю, сейчас занят другими патронами больше, чем спортивными", — цитирует издание слова своего источника.
Певица София Ротару вывезла с Украины любимого внука — Анатолия Евдокименко.