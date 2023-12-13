После известия о возобновлении работы воздушной гавани Краснодара, возник резонный вопрос: будут ли также открыты для полетов аэропорты Симферополя, Ростова-на-Дону и Элисты.
Увы, пока этого не будет. Как сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов открытие международного аэропорта Симферополь пока не планируется.
"Возобновление работы аэропорта в Краснодаре позитивно повлияет на логистику. Крымчанам и гостям нашего региона будет проще добираться до полуострова. Открытие международного аэропорта Симферополь пока не планируется из соображений безопасности", — сообщил Аксенов.
Также пока не готовы принимать самолеты воздушные гавани Элисты и и Ростова-на-Дону, о чем сообщили ТАСС в пресс-службах аэропортов.
Ранее администрация Краснодарского края сообщила, что 15 декабря будет проведен тестовый полет из Московского аэропорта Внуково в Краснодар.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.