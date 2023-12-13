Аэропорты Симферополя, Ростова-на-Дону и Элисты пока не собираются возобновлять работу

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

После известия о возобновлении работы воздушной гавани Краснодара, возник резонный вопрос: будут ли также открыты для полетов аэропорты Симферополя, Ростова-на-Дону и Элисты.

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Увы, пока этого не будет. Как сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов открытие международного аэропорта Симферополь пока не планируется.

"Возобновление работы аэропорта в Краснодаре позитивно повлияет на логистику. Крымчанам и гостям нашего региона будет проще добираться до полуострова. Открытие международного аэропорта Симферополь пока не планируется из соображений безопасности", — сообщил Аксенов.

Также пока не готовы принимать самолеты воздушные гавани Элисты и и Ростова-на-Дону, о чем сообщили ТАСС в пресс-службах аэропортов.

Ранее администрация Краснодарского края сообщила, что 15 декабря будет проведен тестовый полет из Московского аэропорта Внуково в Краснодар.

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