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Аэропорты Симферополя, Ростова-на-Дону и Элисты пока не собираются возобновлять работу

1:04
Общество

После известия о возобновлении работы воздушной гавани Краснодара, возник резонный вопрос: будут ли также открыты для полетов аэропорты Симферополя, Ростова-на-Дону и Элисты.

Аэропорты Симферополя, Ростова-на-Дону и Элисты пока не собираются возобновлять работу
Фото: Фото: ru.freepik.com

Увы, пока этого не будет. Как сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов открытие международного аэропорта Симферополь пока не планируется.

"Возобновление работы аэропорта в Краснодаре позитивно повлияет на логистику. Крымчанам и гостям нашего региона будет проще добираться до полуострова. Открытие международного аэропорта Симферополь пока не планируется из соображений безопасности", — сообщил Аксенов.

Также пока не готовы принимать самолеты воздушные гавани Элисты и и Ростова-на-Дону, о чем сообщили ТАСС в пресс-службах аэропортов.

Ранее администрация Краснодарского края сообщила, что 15 декабря будет проведен тестовый полет из Московского аэропорта Внуково в Краснодар. 

В Краснодаре построят крупнейший аэропорт на юге России
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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