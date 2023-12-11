Госслужащим Тувы запретили проводить корпоративы: на фоне СВО неэтично

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Чиновникам Республики Тува предписали отказаться от проведения новогодних корпоративов из-за их некоректности в условиях проведения спецоперации на Украине.

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Госслужащим Тувы объяснили, что устраивать корпоративы" некорректно на фоне продолжающейся спецоперации". Данное постановление подписал руководитель региона Владислав Ховалыг.

Не проводить корпоративов губернатор посоветовал также сотрудникам негосударственных организаций. Сэкономленные средства он призвал направить "на помощь военнослужащим республики".

Сообщение властей Тувы гласит, что в данный моментт "масштабное празднование Нового года с корпоративами и салютами неэтично".

Ранее актриса Мария Шукшина поприветствовала решение руководства города Сочи отказаться от салютов в новогоднюю ночь.