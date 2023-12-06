Мария Шукшина поприветствовала инициативу властей города Сочи, которые решили отправить сэкономленные на салют деньги бойцам СВО.

Заслуженная артистка России одобрила решение руководства Сочи отказаться от салютов в новогоднюю ночь.

"С учётом возможных атак БПЛА — это правильное решение! Да и потом второй год ….* уже заканчивается, сколько можно салютов и корпоративов?" — выразила своё мнение актриса в личном Telegram-канале.