Мария Шукшина поприветствовала инициативу властей города Сочи, которые решили отправить сэкономленные на салют деньги бойцам СВО.
Заслуженная артистка России одобрила решение руководства Сочи отказаться от салютов в новогоднюю ночь.
"С учётом возможных атак БПЛА — это правильное решение! Да и потом второй год ….* уже заканчивается, сколько можно салютов и корпоративов?" — выразила своё мнение актриса в личном Telegram-канале.
Ранее Шукшину возмутила идея ввести налог на бездетность.
* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.
Военные ВСУ "Холодный Яр" расстреляли раненных российских воинов под Артёмовском.