Мария Шукшина раскритиковала идею депутата Госдумы Евгения Фёдорова ввести налог на бездетность.
Заслуженная артистка России считает, что целью инициативы введения налога на бездетность является зарабатывание денег.
"Год прессинга учителя закончился, год прессинга семьи начинается. Семьям приготовиться!" — написала актриса в своём Telegram-канале.
Шукшина отметила, что "картинка со счастливым населением" является условием для коррупции и получения денег из бюджета.
В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.