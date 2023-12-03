Шукшина о введении налога на бездетность: год прессинга семьи начинается

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Мария Шукшина раскритиковала идею депутата Госдумы Евгения Фёдорова ввести налог на бездетность.

Фото: openverse by tinafranklindg is licensed under CC BY 2.0

Заслуженная артистка России считает, что целью инициативы введения налога на бездетность является зарабатывание денег.

"Год прессинга учителя закончился, год прессинга семьи начинается. Семьям приготовиться!" — написала актриса в своём Telegram-канале.

Шукшина отметила, что "картинка со счастливым населением" является условием для коррупции и получения денег из бюджета.