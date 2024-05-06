Как получить бесплатную путевку на санаторно-курортное лечение в 2024 году: советы эксперта

Как получить бесплатную путевку в санаторий?

1:51 Your browser does not support the audio element. Страхование

В действующем законодательстве России предусмотрено два метода получения бесплатной санаторно-курортной путевки, доступные не только для пенсионеров. Об этом порталу prufy. ru сообщил руководитель юридической группы Александр Бударагин.

Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани is licensed under public domain

Эксперт подчеркнул, что такие льготы могут получать не только пенсионеры, но и лица, имеющие право на лечение в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Бударагин также отмечает, что стоимость лечения может быть высокой, особенно в летний период, что делает его недоступным для многих. Однако в 2024 году каждый имеет возможность воспользоваться бесплатным пребыванием в санатории двумя способами: через Социальный фонд или по полису ОМС.

Заявка на получение путевки зависит от выбранной программы. Например, по ОМС путевка доступна для тех, кто пережил травму, операцию или страдает от хронических заболеваний. Для начала процедуры необходимо предоставить участковому терапевту медицинскую выписку и документы, подтверждающие диагноз.

Даже без наличия всех необходимых документов возможно получение путевки, но потребуется прохождение дополнительных медицинских обследований. После осмотра терапевтом пациент может быть направлен на специальную врачебную комиссию, которая решит о необходимости санаторно-курортного лечения или реабилитации.

Для оформления путевки потребуется предъявить ряд документов, включая копию паспорта, полис ОМС, направление от врача, а также результаты лабораторных анализов крови и мочи и другие медицинские исследования.

Ожидание решения комиссии может занять до 20 дней.