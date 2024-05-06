Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рассказываем пользу хрена
Учёные назвали причину, по которой кошки всегда приземляются на лапы
Российская туристка развеяла популярные мифы о Кубе
Как получить бесплатную путевку в санаторий?
Джоан Роулинг объявила, что выпустит шесть новых книг
Раскрыта польза чая и кофе, если пить их по утрам
Россияне стали чаще покупать готовое замаринованное мясо для шашлыка в магазинах
Полина Лазарева заявила, что фильм "Чайка" можно было бы не снимать без Юрия Быкова
Тренер назвала ошибки при выполнении упражнения "ягодичный мост"
Натуральный домашний гель для душа с оливковым маслом и мёдом: рецепт и преимущества

Наслаждение и уход: домашний гель для душа с оливковым маслом

1:28
Моя семья » Красота и стиль

Хотите насладиться приятным ощущением после трудового дня? Примите ванну с натуральным гелем для душа по рецепту stylecraze.com, который легко приготовить прямо у себя дома! Одним из ключевых компонентов для приготовления такого средства является оливковое масло.

Наслаждение и уход: домашний гель для душа с оливковым маслом
Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты для приготовления геля для душа

  • 2 столовые ложки меда: отлично увлажняет кожу и обладает антибактериальными свойствами, помогая бороться с инфекциями.
  • 1/4 чашки оливкового масла: для питания кожи подходит органическое оливковое масло первого отжима.
  • 1/2 чашки кастильского мыла: это необходимо для усиления очищающего эффекта геля.
  • 5-10 капель эфирного масла: выберите подходящее, например, мяту или розмарин для антибактериального действия, или лаванду для успокоения.

Способ приготовления

Смешайте оливковое масло с выбранным эфирным. Затем добавьте мед и жидкое кастильское мыло. Тщательно перемешайте все ингредиенты и перелейте готовый гель в стеклянную банку. Храните в прохладном и темном месте.

Нанесите небольшое количество геля на влажную губку и вспеньте на теле. Этот домашний гель для душа обеспечит вашу кожу мягкостью и свежестью, при этом сохраняя естественное увлажнение.

Гель для душа своими руками из Кастильского мыла. Рецепт
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Ухаживаем за фикусом: вот как важно его поливать, чтобы растение не сбрасывало листья

Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.

Как ухаживать за фикусом
Как вырастить бугенвиллию
Буйство красок: эта шикарная лиана закроет весь забор — настоящий шедевр в саду
Три способа заточить лопату: инструмент станет острее ножа
Возвращение к Меладзе и долги: новые повороты в жизни Веры Брежневой
Французские солдаты приехали на Украину отнюдь не сражаться Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Астильба будет цвести без остановки: вот какие меры помогут
Ольга Бузова откровенно поговорила с бывшим бойфрендом Давой: "Как мне тяжело видеть тебя"
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Последние материалы
Учёные назвали причину, по которой кошки всегда приземляются на лапы
Российская туристка развеяла популярные мифы о Кубе
Рассказываем пользу хрена
Как получить бесплатную путевку в санаторий?
Джоан Роулинг объявила, что выпустит шесть новых книг
Раскрыта польза чая и кофе, если пить их по утрам
Россияне стали чаще покупать готовое замаринованное мясо для шашлыка в магазинах
Полина Лазарева заявила, что фильм "Чайка" можно было бы не снимать без Юрия Быкова
Тренер назвала ошибки при выполнении упражнения "ягодичный мост"
Наслаждение и уход: домашний гель для душа с оливковым маслом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников