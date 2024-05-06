Натуральный домашний гель для душа с оливковым маслом и мёдом: рецепт и преимущества

Наслаждение и уход: домашний гель для душа с оливковым маслом

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хотите насладиться приятным ощущением после трудового дня? Примите ванну с натуральным гелем для душа по рецепту stylecraze.com, который легко приготовить прямо у себя дома! Одним из ключевых компонентов для приготовления такого средства является оливковое масло.

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Ингредиенты для приготовления геля для душа

2 столовые ложки меда: отлично увлажняет кожу и обладает антибактериальными свойствами, помогая бороться с инфекциями.

отлично увлажняет кожу и обладает антибактериальными свойствами, помогая бороться с инфекциями. 1/4 чашки оливкового масла: для питания кожи подходит органическое оливковое масло первого отжима.

для питания кожи подходит органическое оливковое масло первого отжима. 1/2 чашки кастильского мыла: это необходимо для усиления очищающего эффекта геля.

это необходимо для усиления очищающего эффекта геля. 5-10 капель эфирного масла: выберите подходящее, например, мяту или розмарин для антибактериального действия, или лаванду для успокоения.

Способ приготовления

Смешайте оливковое масло с выбранным эфирным. Затем добавьте мед и жидкое кастильское мыло. Тщательно перемешайте все ингредиенты и перелейте готовый гель в стеклянную банку. Храните в прохладном и темном месте.

Нанесите небольшое количество геля на влажную губку и вспеньте на теле. Этот домашний гель для душа обеспечит вашу кожу мягкостью и свежестью, при этом сохраняя естественное увлажнение.

Гель для душа своими руками из Кастильского мыла. Рецепт