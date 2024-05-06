Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рассказываем пользу хрена
Учёные назвали причину, по которой кошки всегда приземляются на лапы
Российская туристка развеяла популярные мифы о Кубе
Как получить бесплатную путевку в санаторий?
Джоан Роулинг объявила, что выпустит шесть новых книг
Раскрыта польза чая и кофе, если пить их по утрам
Полина Лазарева заявила, что фильм "Чайка" можно было бы не снимать без Юрия Быкова
Наслаждение и уход: домашний гель для душа с оливковым маслом
Тренер назвала ошибки при выполнении упражнения "ягодичный мост"
Россияне всё чаще отдают предпочтение готовому мясу для шашлыка в магазинах вместо того, чтобы мариновать его самим

Россияне стали чаще покупать готовое замаринованное мясо для шашлыка в магазинах

2:33
Еда

Спрос российских потребителей на замаринованное мясо в магазинах, обслуживаемых Первым ОФД (входит в группу ВТБ), вырос на 9% в январе-апреле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Россияне стали чаще покупать готовое замаринованное мясо для шашлыка в магазинах
Фото: commons.wikimedia.org by Oxiq is licensed under Creative Commons CC0 1.0

За этот период покупатели приобрели около 4 миллионов упаковок товара на сумму 1,6 миллиарда рублей. Данные предоставлены исследованием группы ВТБ и Продажи. рф.

Конкретно в апреле покупатели магазинов, обслуживаемых Первым ОФД, потратили на мясо для шашлыка почти 400 миллионов рублей, купив около 1 миллиона упаковок товара. Объём покупок вырос на 5% относительно апреля прошлого года. За год цена на 1 кг мяса для шашлыка выросла на 19% и составила 416 рублей.

Также отмечается рост спроса на мясные полуфабрикаты в апреле. Покупатели приобрели более 4,6 миллиона товаров в этой категории, потратив свыше 1 миллиарда рублей. Средняя цена за год выросла на 10% и составила 224 рубля за 1 кг.

В целом продажи мяса и птицы в России в апреле снизились на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена на упаковку мяса составила 425 рублей, что привело к росту в 16% за год. Упаковка мяса птицы подорожала на более чем 25% и стоила 283 рубля, уточняет Газета.Ru.

Представители Продажи. рф отмечают, что спад спроса на мясо в апреле может быть связан с поздним началом Великого поста перед Пасхой. Однако продажи мясных заготовок для шашлыка и мясных полуфабрикатов увеличились, что можно объяснить резким потеплением в некоторых регионах, стимулирующим отдых на природе и пикники.

Также наблюдается рост спроса на товары для приготовления шашлыка, включая решетки, шампуры, угли и розжиг. Объем трат на такие товары составил 310 миллионов рублей с начала года, что на 8% выше, чем за тот же период прошлого года.

Это исследование было проведено в мае 2024 года и указывает на растущий интерес российских потребителей к замаринованному мясу и товарам для шашлыка.

Как выбрать мясо для шашлыка?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Ухаживаем за фикусом: вот как важно его поливать, чтобы растение не сбрасывало листья

Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.

Как ухаживать за фикусом
Как вырастить бугенвиллию
Буйство красок: эта шикарная лиана закроет весь забор — настоящий шедевр в саду
Три способа заточить лопату: инструмент станет острее ножа
Возвращение к Меладзе и долги: новые повороты в жизни Веры Брежневой
Французские солдаты приехали на Украину отнюдь не сражаться Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Астильба будет цвести без остановки: вот какие меры помогут
Ольга Бузова откровенно поговорила с бывшим бойфрендом Давой: "Как мне тяжело видеть тебя"
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Последние материалы
Учёные назвали причину, по которой кошки всегда приземляются на лапы
Российская туристка развеяла популярные мифы о Кубе
Рассказываем пользу хрена
Как получить бесплатную путевку в санаторий?
Джоан Роулинг объявила, что выпустит шесть новых книг
Раскрыта польза чая и кофе, если пить их по утрам
Россияне стали чаще покупать готовое замаринованное мясо для шашлыка в магазинах
Полина Лазарева заявила, что фильм "Чайка" можно было бы не снимать без Юрия Быкова
Тренер назвала ошибки при выполнении упражнения "ягодичный мост"
Наслаждение и уход: домашний гель для душа с оливковым маслом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников