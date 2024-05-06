Россияне всё чаще отдают предпочтение готовому мясу для шашлыка в магазинах вместо того, чтобы мариновать его самим

Россияне стали чаще покупать готовое замаринованное мясо для шашлыка в магазинах

2:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Спрос российских потребителей на замаринованное мясо в магазинах, обслуживаемых Первым ОФД (входит в группу ВТБ), вырос на 9% в январе-апреле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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За этот период покупатели приобрели около 4 миллионов упаковок товара на сумму 1,6 миллиарда рублей. Данные предоставлены исследованием группы ВТБ и Продажи. рф.

Конкретно в апреле покупатели магазинов, обслуживаемых Первым ОФД, потратили на мясо для шашлыка почти 400 миллионов рублей, купив около 1 миллиона упаковок товара. Объём покупок вырос на 5% относительно апреля прошлого года. За год цена на 1 кг мяса для шашлыка выросла на 19% и составила 416 рублей.

Также отмечается рост спроса на мясные полуфабрикаты в апреле. Покупатели приобрели более 4,6 миллиона товаров в этой категории, потратив свыше 1 миллиарда рублей. Средняя цена за год выросла на 10% и составила 224 рубля за 1 кг.

В целом продажи мяса и птицы в России в апреле снизились на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена на упаковку мяса составила 425 рублей, что привело к росту в 16% за год. Упаковка мяса птицы подорожала на более чем 25% и стоила 283 рубля, уточняет Газета.Ru.

Представители Продажи. рф отмечают, что спад спроса на мясо в апреле может быть связан с поздним началом Великого поста перед Пасхой. Однако продажи мясных заготовок для шашлыка и мясных полуфабрикатов увеличились, что можно объяснить резким потеплением в некоторых регионах, стимулирующим отдых на природе и пикники.

Также наблюдается рост спроса на товары для приготовления шашлыка, включая решетки, шампуры, угли и розжиг. Объем трат на такие товары составил 310 миллионов рублей с начала года, что на 8% выше, чем за тот же период прошлого года.

Это исследование было проведено в мае 2024 года и указывает на растущий интерес российских потребителей к замаринованному мясу и товарам для шашлыка.