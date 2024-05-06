Полезно знать: вот почему вам нужно выпить чашку кофе или чая по утрам

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Раскрыта польза чая и кофе, если пить их по утрам

1:18
Здоровье

Чай и кофе — отличный способ начать утро. В этой статье мы поговорим о пользе этих напитков для здоровья.

Раскрыта польза чая и кофе, если пить их по утрам
Фото: commons.wikimedia.org by Kgbo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Что полезнее: чай или кофе

Конечно, оба напитка приносят пользу организму. Выпивая пару чашек кофе в день, снижается риск развития диабета и сердечных заболеваний. В то же время чай богат антиоксидантами, которые препятствуют развитию онкологических заболеваний. Поэтому оба напитка подходят для начала дня.

Польза кофе и чая по утрам

Тем не менее, если вы просто наслаждаетесь приливом энергии по утрам и интересуетесь последствиями для здоровья, будьте уверены, что и чай, и кофе могут быть полезны для вас.

Если вы хотите быстро проснуться и получить заряд энергии с утра, выбирайте кофе. Напиток обладает возбуждающими свойствами. Если вы предпочитаете более спокойное и мягкое пробуждение, то чай — более подходящий вариант.

Кроме того, кофеин, содержащийся в чае и кофе, стимулирует мозговую деятельность, снижает утомляемость и повышает работоспособность и физическую активность человека. Такое воздействие на организм крайне ценно в начале рабочего дня.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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