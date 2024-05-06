Полезно знать: вот почему вам нужно выпить чашку кофе или чая по утрам

Чай и кофе — отличный способ начать утро. В этой статье мы поговорим о пользе этих напитков для здоровья.
Конечно, оба напитка приносят пользу организму. Выпивая пару чашек кофе в день, снижается риск развития диабета и сердечных заболеваний. В то же время чай богат антиоксидантами, которые препятствуют развитию онкологических заболеваний. Поэтому оба напитка подходят для начала дня.
Тем не менее, если вы просто наслаждаетесь приливом энергии по утрам и интересуетесь последствиями для здоровья, будьте уверены, что и чай, и кофе могут быть полезны для вас.
Если вы хотите быстро проснуться и получить заряд энергии с утра, выбирайте кофе. Напиток обладает возбуждающими свойствами. Если вы предпочитаете более спокойное и мягкое пробуждение, то чай — более подходящий вариант.
Кроме того, кофеин, содержащийся в чае и кофе, стимулирует мозговую деятельность, снижает утомляемость и повышает работоспособность и физическую активность человека. Такое воздействие на организм крайне ценно в начале рабочего дня.
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