Полезно знать: вот почему вам нужно выпить чашку кофе или чая по утрам

Раскрыта польза чая и кофе, если пить их по утрам

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чай и кофе — отличный способ начать утро. В этой статье мы поговорим о пользе этих напитков для здоровья.

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Что полезнее: чай или кофе

Конечно, оба напитка приносят пользу организму. Выпивая пару чашек кофе в день, снижается риск развития диабета и сердечных заболеваний. В то же время чай богат антиоксидантами, которые препятствуют развитию онкологических заболеваний. Поэтому оба напитка подходят для начала дня.

Польза кофе и чая по утрам

Тем не менее, если вы просто наслаждаетесь приливом энергии по утрам и интересуетесь последствиями для здоровья, будьте уверены, что и чай, и кофе могут быть полезны для вас.

Если вы хотите быстро проснуться и получить заряд энергии с утра, выбирайте кофе. Напиток обладает возбуждающими свойствами. Если вы предпочитаете более спокойное и мягкое пробуждение, то чай — более подходящий вариант.

Кроме того, кофеин, содержащийся в чае и кофе, стимулирует мозговую деятельность, снижает утомляемость и повышает работоспособность и физическую активность человека. Такое воздействие на организм крайне ценно в начале рабочего дня.