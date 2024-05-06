Как кошки всегда приземляются на лапы: удивительное открытие физиков из Северной Каролины

Учёные назвали причину, по которой кошки всегда приземляются на лапы

0:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Физики из Университета штата Северной Каролины выяснили, как кошки могут приземляться на четыре лапы, начиная падение спиной к земле.

Фото: pixabay.com by Ilona Ilyés is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Исследования показали, что кошки способны контролировать свой угловой момент во время падения, крутя верхнюю и нижнюю части тела в противоположные стороны. Это сравнимо с техникой фигуристов, которые регулируют свой момент инерции, вытягивая или поджимая конечности. Эта способность поддерживается их гибкой поясничной областью, которая развилась у кошек для выживания в дикой природе, где им приходилось часто лазить по деревьям и прыгать с них, сообщает Live Science.

Однако эксперименты с преднамеренным падением домашних кошек не рекомендуются из-за риска травм при падении с низких высот.