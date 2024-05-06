Тренер назвала ошибки при выполнении упражнения "ягодичный мост"

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Тренер Елена Соболь рассказала, как правильно делать "ягодичный мост".

Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Она назвала основные ошибки, которые допускают спортсмены при выполнении упражнения.

Во-первых, нельзя упираться на шею. Вся нагрузка должна идти на центр лопаток, шея же остается расслабленной. Пресс тоже должен быть напряжен, расслаблять живот нельзя, пишет "СЭ".

"Также важно следить за балансом, не переваливаться на одну сторону. Упражнение стоит делать медленно, а в верхней точке таз фиксировать на пару секунд", — сказала Соболь.

Кроме того, необходимо выбрать правильное положения для выполнения ягодичного моста: упор на сведенные лопатки, колени под углом 90 градусов, ступни на ширине таза и параллельно друг другу, руки вытянуты вдоль тела. На выдохе таз поднимается вверх, тело должно образовать ровную линию от колен до плеч.