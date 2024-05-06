Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные назвали причину, по которой кошки всегда приземляются на лапы
Российская туристка развеяла популярные мифы о Кубе
Рассказываем пользу хрена
Как получить бесплатную путевку в санаторий?
Джоан Роулинг объявила, что выпустит шесть новых книг
Раскрыта польза чая и кофе, если пить их по утрам
Россияне стали чаще покупать готовое замаринованное мясо для шашлыка в магазинах
Полина Лазарева заявила, что фильм "Чайка" можно было бы не снимать без Юрия Быкова
Наслаждение и уход: домашний гель для душа с оливковым маслом

Тренер назвала ошибки при выполнении упражнения "ягодичный мост"

0:59
Спорт

Тренер Елена Соболь рассказала, как правильно делать "ягодичный мост".

Тренер назвала ошибки при выполнении упражнения "ягодичный мост"
Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Она назвала основные ошибки, которые допускают спортсмены при выполнении упражнения.

Во-первых, нельзя упираться на шею. Вся нагрузка должна идти на центр лопаток, шея же остается расслабленной. Пресс тоже должен быть напряжен, расслаблять живот нельзя, пишет "СЭ".

"Также важно следить за балансом, не переваливаться на одну сторону. Упражнение стоит делать медленно, а в верхней точке таз фиксировать на пару секунд", — сказала Соболь.

Кроме того, необходимо выбрать правильное положения для выполнения ягодичного моста: упор на сведенные лопатки, колени под углом 90 градусов, ступни на ширине таза и параллельно друг другу, руки вытянуты вдоль тела. На выдохе таз поднимается вверх, тело должно образовать ровную линию от колен до плеч.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Ухаживаем за фикусом: вот как важно его поливать, чтобы растение не сбрасывало листья

Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.

Как ухаживать за фикусом
Как вырастить бугенвиллию
Буйство красок: эта шикарная лиана закроет весь забор — настоящий шедевр в саду
Три способа заточить лопату: инструмент станет острее ножа
Возвращение к Меладзе и долги: новые повороты в жизни Веры Брежневой
Французские солдаты приехали на Украину отнюдь не сражаться Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Астильба будет цвести без остановки: вот какие меры помогут
Ольга Бузова откровенно поговорила с бывшим бойфрендом Давой: "Как мне тяжело видеть тебя"
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Последние материалы
Джоан Роулинг объявила, что выпустит шесть новых книг
Раскрыта польза чая и кофе, если пить их по утрам
Россияне стали чаще покупать готовое замаринованное мясо для шашлыка в магазинах
Полина Лазарева заявила, что фильм "Чайка" можно было бы не снимать без Юрия Быкова
Наслаждение и уход: домашний гель для душа с оливковым маслом
Тренер назвала ошибки при выполнении упражнения "ягодичный мост"
Райан Гослинг заявил, что мрачные персонажи плохо влияют на его психику
Девушка из Киржача добилась прав на пенсионные накопления матери
57% всех покупателей новостроек Москвы пришлось на женщин
Министр обороны Израиля анонсировал зачистку полуторамиллионного Рафаха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников