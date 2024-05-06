Открываем реальную Кубу: развеиваем мифы о безопасности и ценах — блогерша делится опытом

Российская туристка развеяла популярные мифы о Кубе

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская туристка поделилась впечатлениями от поездки на Кубу в своём блоге на платформе "Дзен", опровергая распространённые мифы об этом острове.

Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Она рассказала, что Куба, на первый взгляд кажущаяся бюджетным направлением, может удивить стоимостью услуг вне системы "всё включено".

"Готовьтесь тратить, если решите исследовать остров самостоятельно. Здесь дешево только подделки сигар и ром", — поделилась она своим опытом.

Блогер также развеяла миф о полной безопасности Кубы, указав на отсутствие крупной преступности, но возможность столкнуться с мелкими правонарушениями.

"Вас могут обмануть или ограбить, например, вырвать фотоаппарат или снять цепочку," — предостерегла она.

По словам путешественницы, экономическая ситуация на острове оказалась сложнее, чем она предполагала. Она заметила, что местные жители зарабатывают мало, а цены на товары и услуги высоки, при этом жильё часто находится в плохом состоянии.

Кроме того, она упомянула, что кубинское правительство планирует ввести обязательное принятие карт российской платёжной системы "Мир" во всех торговых и общественных заведениях.