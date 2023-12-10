В Екатеринбурге специалистам предлагают зарплату в 900 тысяч рублей

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Опубликованы вакансии в Екатеринбурге с зарплатами, достигающими 900 тысяч рублей. Эксперты сервиса "Зарплата.ру" составил список самых высокооплачиваемых предложений в декабре. В него вошли врач-стоматолог, личный помощник руководителя и прораб. Зарплаты для этих профессионалов колеблются от 150 до 900 тысяч рублей.

Фото: Телеграм-канал Ивана Охлобыстина

Самой высокооплачиваемой вакансией является специалист в области стоматологии. Однако для этого нужно будет переехать в Югорск (ХМАО), так как вакансия открыта именно там.

Менеджеру по продажам молочного и пищевого оборудования готовы выплатить до 300 тысяч рублей. Личный помощник руководителя экофермы может получать от 200 тысяч рублей при условии наличия юридического образования.

Также зарплата в размере 200 тысяч может быть получена менеджером по работе с клиентами на заводе стального проката. Работодатели также ищут ведущего инженера с заработной платой от 180 тысяч рублей. В список самых высокооплачиваемых вакансий также вошла должность прораба отделочных работ с заработной платой от 150 тысяч рублей. Для этой позиции предпочтительно иметь высшее строительное образование.