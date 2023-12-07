Экономист Дехтярь оценила идею о "нормальной" зарплате россиянам в размере 100 тысяч рублей

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Профессор Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС) Галина Дехтярь в беседе с Pravda.Ru прокомментировала слова депутата Госдумы Николая Арефьева, который заявил, что зарплата россиян должна быть не ниже 100 тысяч рублей для того, чтобы они могли "нормально жить, а не выживать".

Фото: Телеграм-канал Ивана Охлобыстина

Экономист отметила, что от этого предложения веет популизмом, потому что решение об установлении россиянам той или иной заработной платы принимается работодателем, ведь жители РФ работают преимущественно в частном бизнесе.

"На сегодняшний день, если мы говорим о том, сколько платить сотруднику, то это вопрос, который решает работодатель. Да, у нас есть приоритеты по отраслям образования, здравоохранения, госслужбы, где идут периодические, эпизодические повышения заработной платы. Но какие они идут, в каком проценте, с каким учетом инфляции — это решение опять же руководителей этих предприятий, которые получают выделенные денежные средства на фонд заработной платы", — напомнила Дехтярь.

Экономист подчеркнула, что теоретически предложение о зарплате россиянам в размере 100 тысяч рублей в месяц очень хорошее, однако нереализуемое на практике, потому что это предложение работодателю, которому негде взять эти деньги, для того, чтобы платить своим сотрудникам.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев сказал, что зарплата россиян для нормальной жизни должна быть не меньше 100 тысяч рублей в месяц, а доход семьи должен начинаться от 200 тысяч рублей.