Россияне должны получать зарплату не ниже 100 тысяч рублей, чтобы иметь возможность нормально, комфортно жить. Такое мнение выразил зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Фото: "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.