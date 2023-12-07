Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Песков отреагировал на убийство экс-депутата Рады Ильи Кивы: вопрос не к нам
С Нового года все новые автомобили подорожают в России
Киев отчитался перед Пентагоном о положении на фронте
Песков: именно США являются локомотивом, толкающим украинцев на войну
The Guardian: Земля столкнется с пятью катастрофами из-за глобального потепления
Депутат Госдумы РФ Хинштейн: в вещах девочки, открывшей стрельбу в Брянске, была странная запись
В "АвтоВАЗе" рассчитывают на рост продаж автомобилей Lada в два раза по итогам 2023 года
Ученые нашли способ снизить риск развития рака груди у женщин
Правоохранители задержали директор школы в Брянске, где восьмиклассница расстреляла одноклассников

В Госдуме рассказали, какой должна быть зарплата россиян, чтобы "жить, а не выживать"

Экономика

Россияне должны получать зарплату не ниже 100 тысяч рублей, чтобы иметь возможность нормально, комфортно жить. Такое мнение выразил зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

В Госдуме рассказали, какой должна быть зарплата россиян, чтобы "жить, а не выживать"
Фото: "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.

"На сегодняшний день уровень заработной платы не может быть меньше ста тысяч рублей, это для того, чтобы жить, а не выживать", — сказал Арефьев в разговоре с НСН.

Депутат напомнил, что сегодня никто никому не делает подарков в виде бесплатных квартир, жильё приходится покупать за свои кровные.

"Поэтому копить на квартиру приходится всю жизнь, а для этого нужно иметь хотя бы сто тысяч, а не десять тысяч рублей", — подчеркнул Арефьев.

Помимо жилья, семьям нужно ещё учить детей, лечиться и отдыхать, а это тоже стоит немалых денег. Поэтому совокупный доход российской семьи должен составлять как минимум 200 тысяч рублей.

Таким образом парламентарий отреагировал на данные Росстата, согласно которым 14,8 млн россиян сегодня имеют доход ниже прожиточного минимума, а именно 14 392 рубля. На эти деньги можно лишь выживать, убеждён Арефьев.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В Ростовской области рыбаки пропали после появления светящегося шара над водой

Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.

В Ростовской области рыбаки пропали после появления светящегося шара над водой
Пророк-математик Кваша рассчитал дату окончания СВО и назвал победителя
Пророк-математик назвал точную дату и победителя СВО
В Германии впечатлились результатом действий России с золотом
Как русские украли "генерала" из-под носа ВСУ
Надо ли ставить убийство Кивы в один ряд с убийством Дугиной и Татарского? Любовь Степушова У Су-35 был приказ сбивать всех и закрывать собой борт №1 Олег Володин "Москитная" тактика: БПЛА и дроны перевернули военную стратегию Алексей Гончаров
В конгрессе США скандал после наркодемарша Зеленского
Три симптома: врач назвал признаки микоплазмоза
Королевский скандал: Летисию обвинили в измене королю Испании Филиппу
Королевский скандал: Летисию обвинили в измене королю Испании Филиппу
Последние материалы
Депутат Госдумы РФ Хинштейн: в вещах девочки, открывшей стрельбу в Брянске, была странная запись
The Guardian: Земля столкнется с пятью катастрофами из-за глобального потепления
В "АвтоВАЗе" рассчитывают на рост продаж автомобилей Lada в два раза по итогам 2023 года
Ученые нашли способ снизить риск развития рака груди у женщин
Правоохранители задержали директор школы в Брянске, где восьмиклассница расстреляла одноклассников
Зеленский уволил своего представителя в Раде
Врач назвал лень защитной реакцией организма на стрессовые ситуации
"Роза Хутор" открывает горнолыжные трассы для катания
Эксперты рассказали, почему нельзя оставлять автомобиль с вывернутыми колесами
Убийство Кивы. На что способно государство-террорист
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников