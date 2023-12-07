В Госдуме рассказали, какой должна быть зарплата россиян, чтобы "жить, а не выживать"

Россияне должны получать зарплату не ниже 100 тысяч рублей, чтобы иметь возможность нормально, комфортно жить. Такое мнение выразил зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

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"На сегодняшний день уровень заработной платы не может быть меньше ста тысяч рублей, это для того, чтобы жить, а не выживать", — сказал Арефьев в разговоре с НСН.

Депутат напомнил, что сегодня никто никому не делает подарков в виде бесплатных квартир, жильё приходится покупать за свои кровные.

"Поэтому копить на квартиру приходится всю жизнь, а для этого нужно иметь хотя бы сто тысяч, а не десять тысяч рублей", — подчеркнул Арефьев.

Помимо жилья, семьям нужно ещё учить детей, лечиться и отдыхать, а это тоже стоит немалых денег. Поэтому совокупный доход российской семьи должен составлять как минимум 200 тысяч рублей.

Таким образом парламентарий отреагировал на данные Росстата, согласно которым 14,8 млн россиян сегодня имеют доход ниже прожиточного минимума, а именно 14 392 рубля. На эти деньги можно лишь выживать, убеждён Арефьев.