Опрос показал, что половина россиян не способна приобрести автомобиль

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По данным опроса на портале kp. ru, 44% россиян в настоящее время сталкиваются с трудностью в приобретении автомобиля. В опросе, в котором участвовали 5,3 тыс. человек, также выяснилось, что 32% опрошенных предпочитают общественный транспорт и даже не рассматривают возможность приобретения автомобиля из-за пробок и технических трудностей.

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Одна из участниц опроса поделилась своим мнением: "Новую машину сейчас покупать дорого, можно только подержанную. Но столько с ней хлопот — это не по мне. Это для мужчин, которые разбираются и могут сами починить многое. А я пешком лучше, иногда на общественном транспорте".

14% опрошенных признались, что при текущих ценах на автомобили могут позволить себе приобрести машину только в кредит, в то время как 7% могут купить новый автомобиль, продав свой старый.

Одна из респонденток рассказала о своей стратегии: "Мы обычно делаем так: несколько лет откладываем деньги, продаем свою машину и добавляем то, что отложили. Этого хватает на машину поновее. Примерно раз в пять лет меняем авто".

Оставшиеся 2% опрошенных утверждают, что откладывают деньги на новый автомобиль из своей зарплаты.

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