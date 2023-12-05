Руководитель проекта "Демографическая платформа. РФ" Сергей Чесноков заявил, что знает, как можно повысить рождаемость в России.
По мнению эксперта, для этого нужно вернуть сухой закон, как это было в советское время в конце 1980-х годов.
"Часто у жен к мужчинам основная претензия, что они злоупотребляют алкоголем и не занимаются обеспечением семьи в достаточной мере. Эта мера (сухой закон. — Прим. ред.) привела к повышению рождаемости", — сказал Чесноков в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Помимо сухого закона, сегодня российским властям для стимулирования рождаемости нужно взять на вооружение и другие меры, принимаемые в Советском Союзе, считает Чесноков. Речь идёт о поощрении рождения детей среди студентов, выдаче жилья тем, у кого больше детей, доплатах за рождение малышей, программе по развитию дачных участков, которая помогала объединять разные поколения.
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