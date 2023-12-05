Эксперт Чесноков призвал вернуть сухой закон, чтобы повысить рождаемость

Руководитель проекта "Демографическая платформа. РФ" Сергей Чесноков заявил, что знает, как можно повысить рождаемость в России.

Фото: pxhere.com

По мнению эксперта, для этого нужно вернуть сухой закон, как это было в советское время в конце 1980-х годов.

"Часто у жен к мужчинам основная претензия, что они злоупотребляют алкоголем и не занимаются обеспечением семьи в достаточной мере. Эта мера (сухой закон. — Прим. ред.) привела к повышению рождаемости", — сказал Чесноков в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Помимо сухого закона, сегодня российским властям для стимулирования рождаемости нужно взять на вооружение и другие меры, принимаемые в Советском Союзе, считает Чесноков. Речь идёт о поощрении рождения детей среди студентов, выдаче жилья тем, у кого больше детей, доплатах за рождение малышей, программе по развитию дачных участков, которая помогала объединять разные поколения.

Демография страны под угрозой | Россия запрещает аборты | Игорь Рыбаков про кризис экономики