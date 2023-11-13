Демограф Чесноков рассказал о реальном объеме абортов в России и предложил пути решения проблемы

1:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Реальное количество абортов в России оказывается в пять раз выше официальной статистики, достигая полутора миллионов в год, сообщил демограф и руководитель проекта "Демографическая платформа. РФ" Сергей Чесноков в интервью для URA. RU. Он подчеркнул, что ситуация с абортами в стране давно вызывает беспокойство, и высказал предложения по ее решению.

Минздрав РФ внес изменения в требования к медикаментозному аборту, теперь эти процедуры подлежат учету. Президент России Владимир Путин отметил остроту проблемы абортов и высказал мнение, что улучшение социально-экономического положения может помочь ее решению. В контексте дискуссии об абортах в Госдуме появились разные предложения, включая идею запрета абортов в частных клиниках.

Чесноков также поддержал инициативу по запрету абортов в частных клиниках, высказав предположение, что государство, контролируя ситуацию, сможет предоставить эффективную предабортную консультацию. Он подчеркнул важность психологической поддержки, которая может помочь сохранить беременность.

Обсуждение проблемы абортов в России принимает серьезный характер, и в ноябре будут рассмотрены различные предложения, поступившие от различных организаций и общественных институтов. Депутат Тамара Фролова подчеркнула, что при обсуждении будут учитываться семейные ценности, а Чесноков предложил активно включить отцов в консультации по вопросам беременности и абортов.

Врачи также высказались по вопросу абортов, подчеркнув, что полный запрет может привести к увеличению подпольных процедур с неизбежными осложнениями для здоровья женщин.

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500 тысяч абортов в год – официальная статистика в России.