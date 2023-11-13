Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Носко перечислил самые дорогие в обслуживании иномарки в России
Пожилая женщина в Крыму совершила атаку на здание ФСБ
В Запорожской области назвали гибель "лучшего танкиста ВСУ" расплатой за беды и горе
Минфин: РФ в 2024 году потратит на оборону и безопасность 39% бюджета
Ученые заявили, что ожирение существенно повышает риск развития Альцгеймера
Автоэксперт Чернов рассказал о новом способе мошенничества при покупке автомобилей
Эксперты рассказали, что случилось в Европе без русских туристов
Врач-сомнолог рассказал, как человеку научиться быстрее засыпать
Польский журнал Do Rzeczy: провал контрнаступления приведёт к хаосу на Украине

Демограф Чесноков рассказал о реальном объеме абортов в России и предложил пути решения проблемы

1:50
Общество

Реальное количество абортов в России оказывается в пять раз выше официальной статистики, достигая полутора миллионов в год, сообщил демограф и руководитель проекта "Демографическая платформа. РФ" Сергей Чесноков в интервью для URA. RU. Он подчеркнул, что ситуация с абортами в стране давно вызывает беспокойство, и высказал предложения по ее решению.

Демограф Чесноков рассказал о реальном объеме абортов в России и предложил пути решения проблемы

Минздрав РФ внес изменения в требования к медикаментозному аборту, теперь эти процедуры подлежат учету. Президент России Владимир Путин отметил остроту проблемы абортов и высказал мнение, что улучшение социально-экономического положения может помочь ее решению. В контексте дискуссии об абортах в Госдуме появились разные предложения, включая идею запрета абортов в частных клиниках.

Чесноков также поддержал инициативу по запрету абортов в частных клиниках, высказав предположение, что государство, контролируя ситуацию, сможет предоставить эффективную предабортную консультацию. Он подчеркнул важность психологической поддержки, которая может помочь сохранить беременность.

Обсуждение проблемы абортов в России принимает серьезный характер, и в ноябре будут рассмотрены различные предложения, поступившие от различных организаций и общественных институтов. Депутат Тамара Фролова подчеркнула, что при обсуждении будут учитываться семейные ценности, а Чесноков предложил активно включить отцов в консультации по вопросам беременности и абортов.

Врачи также высказались по вопросу абортов, подчеркнув, что полный запрет может привести к увеличению подпольных процедур с неизбежными осложнениями для здоровья женщин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

500 тысяч абортов в год – официальная статистика в России.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Бывший депутат Госдумы заявил, что у Аллы Пугачёвой есть право на мнение и личную жизнь

Глава "Садоводов России" и экс-депутат Госдумы Андрей Туманов, знакомый с Пугачёвой, прокомментировал всё происходящее с Примадонной.

Экс-депутат Госдумы Туманов: певица Алла Пугачёва имеет право высказать своё мнение
Учёные нашли под Большим Сфинксом в Египте тайные комнаты
"Зал знаний" найден: учёные открыли под Большим Сфинксом в Египте тайные комнаты
Певец Шарлот заявил о своём возвращении в РФ и попросил денег на билет до дома у подписчиков
Бойцы спецназа ФРГ 34 часа штурмовали дом предполагаемого выходца из России Ойгена в Бранденбурге
Си не уступит давлению Байдена на саммите в Сан-Франциско Любовь Степушова Баку планирует "прыжок тигра" для окончания истории Армении Олег Володин На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
Разрыв шаблона: голосование в ООН по Палестине показало кто есть кто
Жена Игоря Николаева перестала носить обручальное кольцо
Американцы признались в испуге перед советской сказкой "Морозко"
Американцы признались в испуге перед советской сказкой "Морозко"
Последние материалы
Глава UFC Дана Уайт прокомментировал победу Тома Аспинэлла над россиянином Сергеем Павловичем
Врач Немальцева рассказала о опасности затяжного насморка и его разновидностях
Песков считает создание Польшей батальона у границ Белоруссии шагом к нагнетанию
В Санкт-Петербурге сотрудники российской авиакомпании отказывались пускать беременную пассажирку на борт
В ДНР задержан гражданин Украины за подготовку теракта
Продюсер Пудовкин: Гвердцители отказывается возвращаться в Россию из-за пережитого стресса
Боррель: ЕС призывает к немедленным гуманитарным паузам в Газе
Певец Shaman и его супруга поучаствовали в фотосессии в честь годовщины свадьбы
На Сицилии проснулся вулкан Этна
Прием Украины в ЕС разорит европейских фермеров – СМИ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников