Эксперт по безопасности прокомментировал сообщения об угрозе терактов в школах РФ: нельзя допускать паники

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Эксперт по безопасности и начальник управления Комитета безопасности России "Кобра" Станислав Веселов в беседе с Pravda.Ru прокомментировал сообщения о возможных угрозах терактов в школах, которые, судя по информации некоторых Telegram-каналов, могут произойти в Мурманске и других городах РФ 24 ноября.

Фото: openverse.org by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.

Эксперт напомнил, что главное здесь — не поддаваться панике.

"В первую очередь при таких ситуациях, безусловно, нельзя допускать паники. Второе, педагоги в первую очередь, заместители директоров школ по безопасности должны провести с педагогами инструктаж в случае угрозы. И здесь угроза может быть реальной и нереальной. Реальной ситуацией, как у нас сейчас в стране происходит, к сожалению, все может быть", — сказал Веселов.

Специалист допустил, что введение в заблуждение и дестабилизация обстановки в стране создаются намеренно, путём распространения сообщений про угрозу в общественных местах и детских учреждениях.

Если же всё-таки окажется, что угроза реальна, опять же, главное, — не паниковать, уверен эксперт, и спокойно и чётко провести эвакуацию.

"Если идет команда к эвакуации, эвакуация должна проходить в плановом режиме спокойно, организованно, без паники, по указанию спецслужб и, конечно, под руководством руководителей школы, директора и так далее. Тем не менее, если теракт может быть… как практика показывала, это могут быть взрывные устройства, нападение на школу. В этом случае опять паника неуместна", — подчеркнул Веселов.

Эксперт добавил, что также нужно инструктировать охранные предприятия, охрану, которая стоит на входе. У сотрудников должны быть полностью в рабочем режиме в исправном состоянии тревожная кнопка, система наблюдения.

Если уже нападение произошло, нужно баррикадировать классы изнутри, закрывать двери всеми подручными средствами: швабры, палки, стулья и так далее. Но никоим образом не находиться у двери. А руководство школы тем временем должно дать соответствующие инструкции по внутренней громкой связи.

Понятно, что управление образования этот вопрос должно брать на жёсткий контроль выполнения данных инструкций непосредственно уже в самих школах, добавил эксперт.

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