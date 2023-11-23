Полицейские Мурманска проверяют сообщения, в которых говорится об угрозе терактов в школах города.
Посты на эту темы появились в местных Telegram-каналах, в них неизвестные обещают провести террористические акты сразу в нескольких мурманских школах 24 ноября.
Известно, что похожие сообщения появились и в других городах России. Распространителей информации о готовящихся терактах ищут. Родителей и детей просят сохранять спокойствие.
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