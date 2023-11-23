В Мурманске проверяют посты, в которых угрожают провести теракты в ряде школ города

0:32 Your browser does not support the audio element. Общество

Полицейские Мурманска проверяют сообщения, в которых говорится об угрозе терактов в школах города.

Фото: openverse.org by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.

Посты на эту темы появились в местных Telegram-каналах, в них неизвестные обещают провести террористические акты сразу в нескольких мурманских школах 24 ноября.

Известно, что похожие сообщения появились и в других городах России. Распространителей информации о готовящихся терактах ищут. Родителей и детей просят сохранять спокойствие.

Алгоритм действий при угрозе террористического акта