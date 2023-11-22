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На новогодние праздники россияне с детьми поедут в Москву, Петербург и Сочи

1:19
Общество

Самыми популярными маршрутами на предстоящие новогодние праздники у россиян с детьми стали внутренние направления.

На новогодние праздники россияне с детьми поедут в Москву, Петербург и Сочи
Фото: openverse by Heavenguest is licensed under CC BY-SA 2.0

Как сообщает Газета.Ru, большая часть семейных жителей РФ планирует провести грядущие новогодние каникулы в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Анапе, Калининграде, Екатеринбурге, Выборге и Зеленоградске.

Отмечается, что дороже всего из названных направлений россиянам обойдётся новогодний отдых в Выборге, где за одну ночь в период с 30 декабря 2023 года по 7 января 2024 года придётся отдать 11170 рублей. Почти столько же будут стоить сутки проживания в Сочи — 11 072 рублей. Замыкает тройку лидеров по самой высокой цене проживания среди топ-10 новогодних бронирований Зеленоградск с 8206 руб. за ночь.

Что касается новогодних каникул за границей, россияне охотно едут в Белоруссию, Таиланд, Египет и Францию. Причём бронирования на эти направления делались примерно за четыре месяца до наступления Нового года.

Куда поехать на Новый год 2024? / Отдых зимой на любой бюджет
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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