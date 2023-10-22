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Стоимость проживания в отелях на горнолыжных курортах Сочи выросла на 20–30%

1:40
Туризм

Средняя цена за ночь в горнолыжных отелях значительно увеличилась за последний год, особенно заметен рост цен на жилье в горной части Сочи. На данный момент еще можно найти свободные номера, но ожидается, что пик спроса придется на середину ноября.

Стоимость проживания в отелях на горнолыжных курортах Сочи выросла на 20–30%
Фото: Openverse

Сервисы бронирования туристического жилья сообщают о заметном увеличении стоимости отелей на российских горнолыжных курортах в предстоящем зимнем сезоне. Средняя стоимость ночлега с 9 января по 30 апреля 2024 года выросла на 15% по сравнению с предыдущим годом и составляет теперь 10,6 тысяч рублей в среднем по всей России, по данным сервиса онлайн-бронирования "МТС Travel", сообщает РБК.

Похожие цифры утверждают и представители других сервисов, таких как Ostrovok. ru (10 тысяч рублей за ночь) и "Яндекс.Путешествия" (10,4 тысячи рублей). При этом Ostrovok. ru зафиксировал рост средней цены на 25% по сравнению с предыдущим годом, в то время как "Яндекс.Путешествия" увеличились всего на около 8%.

Согласно данным Ostrovok. ru, самыми заметный рост цен среди горнолыжных курортов на предстоящие новогодние праздники произошёл на курортах "Архыз" и Шерегеш: стоимость проживания в их отелях выросла на 32% (до 12,1 тыс. и 11,5 тыс. рублей за ночь соответственно).

 

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