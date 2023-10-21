Депутат ГД Хинштейн сообщил о задержании мигрантов, которые оскорбили самарского губернатора

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн проинформировал о задержании братьев-мигрантов, которые позволили себе оскорбления в адрес губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Фото: wikimedia.org

Депутат добавил, что речь идёт о выходцах из Таджикистана, двух братьях, проживающих в Самаре без родителей.

"Это два родных брата, уроженцы Таджикистана. В Самаре живут без родителей. (Мать в Москве, отец на родине.) На протяжении длительного времени братья терроризировали своих сверстников в округе, регулярно устраивая драки и побоища", — написал Хинштейн в своём Telegram-канале.

Старший из братьев уже находится под арестом, а младший в ближайшее время будет выслан из России, уточнил парламентарий.

С 15 по 17 октября в Самаре наблюдались драки между мигрантами и местной молодёжью, в том числе и несовершеннолетними. Столкновения были жёсткими, часть их участников была травмирована.

В отношении вышеупомянутых мигрантов было возбуждено четыре уголовных дела, в том числе и за оскорбление представителей власти в соцсетях.

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