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Депутат ГД Хинштейн сообщил, что поддержавшая ВС Украины заведующая детсадом на Ставрополье уволилась

1:09
Общество

Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн опубликовал в своем telegram-канале информацию о завершении скандальной истории, связанной с заведующей детским садом в Ставропольском крае. Напоминаем, её обвинили в поддержке ВС Украины.

Депутат ГД Хинштейн сообщил, что поддержавшая ВС Украины заведующая детсадом на Ставрополье уволилась
Фото: https://www.reliablecounter.com/blog/what-makes-a-good-daycare/

По словам депутата, в результате "личного вмешательства губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова" заведующая детским садом "Ласточка" в селе Донская Балка была уволена с должности.

Действия женщины сейчас проходят проверку со стороны правоохранительных органов. Хинштейн подчеркнул, что ситуацию взял на личный контроль глава региона, и "если выяснится, что местные чиновники её покрывали — им не поздоровится".

Жалобы на женщину поступили со стороны родителей и сотрудников детского сада. Заведующая открыто выражала поддержку ВСУ, в которых участвуют её два сына.

Женщина угрожала местью детям, если её сыновья погибнут. Она также уволила одного из сотрудников, который помогал в доставке гуманитарной помощи в зону СВО.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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