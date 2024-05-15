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Пляжный сезон не за горами: в тренде купальники из махровой или "мерцающей" ткани — стилист

Александра Сергиенко: в моде купальники для многоцелевого использования

2:09
Моя семья » Красота и стиль

Основатель Solstudio Textile Group Александра Сергиенко помогает читателям Pravda. Ru выглядеть модно даже на пляже — ценные советы перед летним вояжем на море.

Александра Сергиенко: в моде купальники для многоцелевого использования
Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain

"Продолжается мода на слитные купальники, которые можно использовать и как купальник, и как боди на какую-то вечеринку. В большой моде в этом сезоне ретро-купальники и купальники-бандо. Это купальники без верхних завязок, без верхних лямок, то есть чистая линия по груди, особый вырез по бедру, слегка заниженный, и особые элементы, например, небольшая рюша или бант", — делится "модной" информацией дизайнер.

Футболки и топы, судя по всему, этим летом на отдыхе не понадобятся. Их роль возьмёт на себя купальник.

"Купальники с бантами и бандо, и слитные купальники, и раздельные купальники — это маст-хэв этого сезона. Например, раздельный купальник с большим бантом носится даже под пиджак или под летний пиджак на летнюю вечеринку. Большая группа и слитных купальников, и раздельных — это предмет из мерцающих тканей, сверкающих тканей. Это и реальное купание, и пляжная вечеринка одновременно. Вот в этом как раз сейчас заключается тенденция нынешнего лета — многоцелевое использование купальника", — интригует эксперт.

Создать привлекательный образ этим летом поможет не только модель купального костюма, но и его расцветка.

"Вошли в моду купальники из махровой ткани, ткани с блеском, леопардовый принт. Очень яркие купальники с леопардовым принтом, бабочки, даже не бабочки, а абстракция, очень интересные всевозможные сочетания, французская полоска нестандартная, горошек тоже остаётся актуальным. Принт, который никогда не выходит из моды — тропики, тропический принт на темном фоне", — рассказывает Александра Сергиенко.

Собеседница Pravda. Ru считает, что в этом летнем сезоне коллекция купальников и всё направление пляжной моды тяготеют к шику и роскоши.

7 ПРАВИЛ ИДЕАЛЬНОГО ЗАГАРА
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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