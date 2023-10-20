Депутат Госдумы Андрей Гурулёв объяснил, что 20% населения России подлежит уничтожению, так как не поддерживает Владимира Путина.

Представитель партии "Единая Россия" объяснил, что российские граждане "на 80% доверяет президенту".

Остальные россияне, по мнение Гурулёва, заслуживают уничтожения.

"Чтобы вся вот эта гниль, которая осталась, она должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена", — выразил своё мнение депутат Госдумы в эфире телеканала "Россия-1".