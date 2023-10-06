Политолог Сергей Марков прокомметировал новость о присвоению сыну Рамзана Кадырова, избившего задержанного в СИЗО, звания героя Чеченской республики.
Депутат Госдумы Адам Делимханов рассказал, что 15-летний Адам Кадыров получил высокое звание за достижения в спорте и блестящее знание Корана.
Марков назвал этот шаг ответом критикам Кадырова, которые не одобрили избиение Адамом Кадыровым беззащитного подозреваемого по делу о сжигании Корана Никиты Журавеля.
"Ответ прямо наотмашь!" — написал политолог в своём Telegram-канале.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В Харьковской области объявлен трёхдневный траур в память о жертвах удара по кафе. Сообщается о 51 погибшем, в том числе 8-летнем ребёнке.