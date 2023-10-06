Марков о присвоении 15-летнему сыну Кадырова звания Героя Чечни: Ответ прямо наотмашь!

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Политолог Сергей Марков прокомметировал новость о присвоению сыну Рамзана Кадырова, избившего задержанного в СИЗО, звания героя Чеченской республики.

Фото: openverse.org

Депутат Госдумы Адам Делимханов рассказал, что 15-летний Адам Кадыров получил высокое звание за достижения в спорте и блестящее знание Корана.

Марков назвал этот шаг ответом критикам Кадырова, которые не одобрили избиение Адамом Кадыровым беззащитного подозреваемого по делу о сжигании Корана Никиты Журавеля.

"Ответ прямо наотмашь!" — написал политолог в своём Telegram-канале.

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