Сын Рамзана Кадырова 15-летний Адам Кадыров, который избил подозреваемого в сжигании Корана заключённого в СИЗО, удостоился звания Героя Чеченской республики.
О присвоении наследнику чеченского лидера высокого звания в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.
Делимханов рассказал, в чём преуспел юный Адам Кадыров. По словам депутата, сын Рамзана Кадырова знает наизусть Коран и неоднократно одерживал победы в турнирах по смешанным единоборствам.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело в отношении сына Кадырова, так как Адаму не исполнилось 18 лет.
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