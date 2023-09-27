В Волгограде осудили бывшего спасателя из Ростова, которого сочли уклонистом от СВО

1:53 Your browser does not support the audio element. Общество

В Волгограде 26 сентября суд вынес обвинительный приговор 52-летнему бывшему спасателю из Ростова-на-Дону Эдуарду Мирзоеву. В прошлом мужчина заключил контракт с Министерством обороны и поехал на СВО, где был мотострелком. Об этом пишет V1.RU.

Фото: Openverse

Сообщается, что Мирзоев провёл на фронте три месяца, а 4 января вернулся домой. Три месяца мужчина был дома, при этом звонил в часть и говорил, что хочет вернуться на линию соприкосновения. Однако весной позвонили уже ему, сообщив, что он "сочинец", или самовольно оставивший часть.

Корреспонденту издания доброволец рассказал, что много лет проработал в пожарной охране, был спасателем, затем ушёл в разнорабочие и стал заниматься кровлей. Жил он в Ростове, а в Волгоград его "занесла нелёгкая".

По словам Эдуарда, контракт он заключил в сентябре прошлого года, а после началась частичная мобилизация.

В декабре 2022 года мужчина вместе с сослуживцами прибыли на один из полигонов в Волгоградской области. Там он жили ещё несколько дней, потом их отпустили. Эдуард подумал, что его контракт закончился, и уехал домой в Ростовскую область.

Судья волгоградского гарнизонного суда Алексей Шестопалов вынес приговор 52-летнему кровельщику. В суде мужчина свою вину полностью признал. Приговором суда Мирзоев признан виновными в совершении преступления, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее военный суд в Екатеринбурге посадил на пять лет мобилизованного, который лечился в частной клинике.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.