Военный суд в Екатеринбурге посадил на пять лет мобилизованного, который лечился в частной клинике

2:27 Your browser does not support the audio element. Общество

Военный суд в Екатеринбурге приговорил к пяти годам и шести месяцам колонии мобилизованного жителя Невьянска за дезертирство. Из-за обострения хронического заболевания Владимир Ростов после года на СВО пошёл лечиться в частную клинику в своём городе, так как в военном госпитале ему помочь не смогли. Об этом сообщает Е1.RU.

Фото: t.me/newsfrol

Отмечается, что мужчина не скрывался, был на связи и неоднократно приезжал в военную часть, когда его вызывали. Он предоставил медицинские документы, однако судьи посчитали, что он решил уклониться так от воинской службы. Владимир умысел отрицает и намерен обжаловать чрезвычайно суровый приговор.

Его жена заявила, что он никакой не дезертир, а патриот. В период частичной мобилизации его должны были забрать как офицера, но не хотели. В итоге он сам добился того, чтобы взяли на СВО.

С 6 октября мужчина находился в зоне спецоперации, был командиром танкового взвода и выполнял боевые задачи, однако потом начались проблемы со здоровьем.

"Отправили домой проходить медкомиссию и всё остальное. Приехал в декабре 2022 года. Он встать даже не мог. Поехал к родителям — упал, ушиб ещё получил. По телефону ему сказали: "Лечись, приедешь, как будет возможность". Он ездил в часть, был на связи, звонил парням. Ему говорили, что не теряют его. Ничего не говорили, что уголовное дело может быть. Это было шоком для нас", — рассказала жена военного.

По версии обвинения, Ростов умышленно уклонялся от воинской службы с 19 декабря 2022 года по 9 марта 2023 года (когда пришёл на вызов к следователю). Приговор по такой статье подразумевает от 5 до 10 лет. Как указано в приговоре, лечение в частной клинике и операция не освобождают от обязанности нести службу, и хотя мужчине никто из начальства об этом не говорил, он сам должен был знать о правовых последствиях неявки.

Проходить лечение мобилизованный должен был в военных медицинских учреждениях, и, хотя он неоднократно приезжал в часть и показывал медицинские документы, официально его никто не отпускал.

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