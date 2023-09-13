Житель Москвы отправился на военные сборы и пропал

1:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жителя Москвы Дмитрия М., который работал в автосервисе, забрали на военные сборы в начале июня этого года. Однако спустя две недели его гражданская жена забила тревогу: муж написал ей тревожное сообщение, после чего пропал. Об этом пишет msk1.ru.

Фото: cherepovec.bezformata.com

Трёхмесячный срок сборов подошёл к концу на днях, Дмитрия ждут дома, однако связаться с ним не получается, рассказала супруга 38-летнего мужчины.

По её словам, он служил раньше в армии, но давно. В последний раз, когда Дмитрий общался с женой, он сказал, что их с другими участниками сборов куда-то отправляют, кажется под Воронеж.

Сами сборы должны были продлиться три месяца. И на сегодня мужчина уже должен быть дома, однако он перестал выходить на связь после 12 июня.

"В последнем сообщении, которое он мне прислал, говорилось: "Новостей хороших нет. Я скоро уезжаю. Разговаривать нельзя"", — заключила собеседница портала.

Издание направило официальный запрос в пресс-службу Минобороны и в военную прокуратуру, чтобы узнать о местонахождении Дмитрия.

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