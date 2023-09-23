В Донецке очевидцы засняли свадебный кортеж из бронеавтомобилей «Тигров»

В Сети появилось видео необычного свадебного кортежа в Донецке, на котором изображена процессия из двух бронированных машин, известных как "Тигр".
На видеозаписи эти бронированные машины украшены свадебными лентами и воздушными шарами, создавая довольно необычное зрелище.
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