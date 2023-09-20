Рамзан Кадыров признался, что был в ЦКБ

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава Чечни Рамазан Кадыров признался, что был в Центральной клинической больнице в Москве. Там он навещал своего родственника. Об этом политик написал в Telegram-канале.

Фото: government. ru

Кадыров пояснил, что вся семья очень сильно переживала за дорогого дядю Магомеда Кадырова. Но он уже идёт на поправку.

"В ходе моей рабочей командировки в Москву при первой же возможности я посетил ЦКБ, в которой застал его в добром расположении духа", — добавил глава региона.

Также он опроверг слухи о своей болезни, заметив, что жив и здоров.

Ранее стало известно, что сегодня из Внуково в Германию вылетел частный медицинский борт.

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