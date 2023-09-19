Политолог Баширов назвал первоисточник слухов о болезни Рамзана Кадырова

0:53 Your browser does not support the audio element. Политика

Политолог Марат Баширов рассказал, кто мог быть источником слухов о здоровье главы Чечни Рамзана Кадырова, которые в последние дни заполонили Интернет.

Фото: government. ru

По мнению эксперта, работает ряд источников, замкнутых на ЦИПСО — украинское подразделение, которое ведёт информационную войну против Российской Федерации.

"Оно работает в тесной координации с разведслужбами восточноевропейских стран. В первую очередь это Польша, Чехия, некогда великая Британия и США", — объяснил аналитик в беседе с "МК".

Он добавил, что в этих странах давно разработаны программы по ведению информационных войн. И какие бы опровержения ни показывались, в итоге всё это будет ставиться под сомнение.

Ранее в Чечне странно отреагировали на вопрос о состоянии здоровья главы республики.

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