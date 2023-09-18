"МК": реакция чеченцев на вопрос о здоровье Кадырова оказалась странной

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Журналисты задали сегодня пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову вопрос о самочувствии главы Чечни Рамзана Кадырова после появления слухов о "проблемах со здоровьем". Песков резонно заявил, что это "не вопрос администрации президента". Корреспонденты "МК" попытались получить ответ в республиканских структурах, но реакция оказалась странной.

Фото: government. ru

Издание пишет, что в пресс-службе Парламента Чечни сообщили, что информацией не владеют. Из Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации последовал такой же ответ.

Никто не брал трубку на протяжении нескольких часов в пресс-службе республиканского правительства. А, предположительно, помощница советника Кадырова Ахмеда Дудаева попросила позвонить через несколько минут, однако после методично сбрасывала звонок.

Также скинул звонок, услышав вопрос, и сенатор от Чеченской Республики Сулейман Геремеев.

Официальные органы и чеченские спикеры по совершенно непонятным причинам не стремятся прерывать поток слухов о состоянии здоровья Кадырова, заключает "МК".

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