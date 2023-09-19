ГИБДД заставит водителей пересдавать экзамены на права в 2024 году

2:38 Your browser does not support the audio element. Общество

Недавно в России вступили в силу новые нормативы, согласно которым водителей могут оштрафовать за нарушения, связанные с техническим состоянием и оборудованием автомобилей. С использованием и установкой видеорегистраторов, радар-детекторов, навигаторов и других устройств, которые могут мешать обзору или отвлекать от управления автотранспортом, предусмотрены штрафы в размере от 500 до 5 000 рублей. Кроме того, установлены увеличенные штрафы за неисправные фары, стекла, зеркала, ремни безопасности и другие компоненты автомобиля.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Однако это далеко не все изменения, которые будут влиять на российских автолюбителей в ближайшем будущем. С 1 апреля следующего года многим автовладельцам потребуется пересдавать экзамены и обновлять свои водительские удостоверения. Для получения дополнительной информации по этому вопросу, СМИ njcar.ru обратилось к юристу Александру Бударагину.

Как пояснил эксперт, замену водительского удостоверения потребуется выполнить только для владельцев водительских удостоверений, выданных другими странами, сообщает издание. Это нововведение применимо как к гражданам России, так и к иностранцам, имеющим вид на жительство в России.

"Для процедуры замены водительского удостоверения предоставляется один год с момента получения гражданства России или вид на жительство. В случае граждан России, вернувшихся из-за границы и получивших национальные права в другой стране, срок составляет один год с момента первого въезда на территорию России после получения иностранного водительского удостоверения", — поясняет Бударагин.

С начала апреля 2024 года водители с категориями В, М, A, A1 и В1 смогут обменять свои удостоверения без необходимости проходить практический экзамен. Для этого им нужно будет предоставить соответствующие документы, пройти медицинское обследование, уплатить налоги или пошлины и успешно сдать теоретический экзамен.

Однако водителям с категориями C, D, E и подкатегориями C1, D1 и BE придется пройти более сложную процедуру обмена. Они обязаны будут пройти дополнительное профессиональное обучение и успешно сдать практический экзамен.

Ранее мы писали, что камеры слежения на дорогах не могут фиксировать нарушения разве что на скорости в 350 км/ч и выше.

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