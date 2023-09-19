Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ЦБ Казахстана учредил специализированное подразделение для разработки цифрового тенге
Власти Индии борются со вспышкой нового смертельного вируса
"Барби" привлекает большую аудиторию в кинопрокате РФ и выше официального лидера по сборам
Учёные назвали энергию, из которой состоит большая часть Вселенной
Эксперты назвали предметы, которые тормозят скорость интернет в квартире
В московской квартире обнаружили тело задушенного младенца
В Милане создали математическую модель сердца для изучения болезней
На заводе "Автотор" в Калининграде планируют выпускать не менее 25 моделей автомобилей из КНР
Внутренний туризм как спасение малых городов Центрального федерального округа

ГИБДД заставит водителей пересдавать экзамены на права в 2024 году

2:38
Общество

Недавно в России вступили в силу новые нормативы, согласно которым водителей могут оштрафовать за нарушения, связанные с техническим состоянием и оборудованием автомобилей. С использованием и установкой видеорегистраторов, радар-детекторов, навигаторов и других устройств, которые могут мешать обзору или отвлекать от управления автотранспортом, предусмотрены штрафы в размере от 500 до 5 000 рублей. Кроме того, установлены увеличенные штрафы за неисправные фары, стекла, зеркала, ремни безопасности и другие компоненты автомобиля.

ГИБДД заставит водителей пересдавать экзамены на права в 2024 году
Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Однако это далеко не все изменения, которые будут влиять на российских автолюбителей в ближайшем будущем. С 1 апреля следующего года многим автовладельцам потребуется пересдавать экзамены и обновлять свои водительские удостоверения. Для получения дополнительной информации по этому вопросу, СМИ njcar.ru обратилось к юристу Александру Бударагину.

Как пояснил эксперт, замену водительского удостоверения потребуется выполнить только для владельцев водительских удостоверений, выданных другими странами, сообщает издание. Это нововведение применимо как к гражданам России, так и к иностранцам, имеющим вид на жительство в России.

"Для процедуры замены водительского удостоверения предоставляется один год с момента получения гражданства России или вид на жительство. В случае граждан России, вернувшихся из-за границы и получивших национальные права в другой стране, срок составляет один год с момента первого въезда на территорию России после получения иностранного водительского удостоверения", — поясняет Бударагин.

С начала апреля 2024 года водители с категориями В, М, A, A1 и В1 смогут обменять свои удостоверения без необходимости проходить практический экзамен. Для этого им нужно будет предоставить соответствующие документы, пройти медицинское обследование, уплатить налоги или пошлины и успешно сдать теоретический экзамен.

Однако водителям с категориями C, D, E и подкатегориями C1, D1 и BE придется пройти более сложную процедуру обмена. Они обязаны будут пройти дополнительное профессиональное обучение и успешно сдать практический экзамен.

Ранее мы писали, что камеры слежения на дорогах не могут фиксировать нарушения разве что на скорости в 350 км/ч и выше. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Возврат прав после лишения с 1 апреля 2024
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Стало известно о главном желании Пахмутовой после смерти мужа

В окружении Александры Пахмутовой рассказали о её состоянии и главном желании после смерти мужа Николая Добронравова.

Александра Пахмутова рассказала о главном желании после смерти Добронравова
На могиле Галины Волчек начали устанавливать новый памятник взамен скандального
На могиле Галины Волчек начали установку нового памятника взамен скандального
Врач предсказал россиянам тридемию в нынешнем году
Московский машинист перестроил маршрут и предложил пассажирам прыгать на пути
Выигрывают США: в ЕС нарастает крупнейший политический кризис Любовь Степушова Перебор чиновников в стране всегда приводит к революции Сергей Лебедев Косово и Метохия: переговоры снова закончились ничем Михаил Плисюк
Врач Клодас назвала разжижающий кровь продукт, который у медиков всегда на столе
Сбежавший в Лондон Борис Гребенщиков оправдался, почему не выступает на Украине
Следователи рассматривают версию о причастности матери предателя Кузьминова к его побегу на Украину
Следователи рассматривают версию о причастности матери предателя Кузьминова к его побегу на Украину
Последние материалы
Срок ремонта автомобиля по ОСАГО будет продлён до 45 дней
Балицкий: колонна с бронегруппами ВСУ уничтожена в районе села Работино
Guardian: США и Европа потеряют терпение, если Киев не разберётся с коррупцией
В Новосибирске истекающая кровью девушка отказалась писать заявление в полицию
Учёные обнаружили самую мощную ультрафиолетовую вспышку за всю историю
Пушилин: ВС России уничтожили противника в лесу "огневым прочёсыванием"
Женщины меньше пьют алкоголя без нейропептида САРТ
Убийца чиновницы Роспотребнадзора в Москве заявил, что она его "выбесила"
В Ленинградской области учитель музыкальной школы домогался девочку во время уроков
Украина натовскими ракетами Storm Shadow и SCALP атаковала Крымский мост
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников