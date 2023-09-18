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ГИБДД: камеры не могут зафиксировать нарушение лишь при нереальной сейчас для машин скорости

2:25
Авто

Часто в России граждане проявляют интерес к поиску разных способов обхода законов и правил. Как только новые ограничения становятся известными, множество людей начинают активно искать пути, чтобы их обойти. Например, при внедрении систем видеофиксации ГИБДД на дорогах, автовладельцы начали исследовать, при какой скорости эти устройства не способны зафиксировать нарушение и выписать штраф. Эксперты обратились к представителям ГИБДД, чтобы выяснить, при какой скорости автомобили могут оставаться незамеченными системами видеофиксации.

ГИБДД: камеры не могут зафиксировать нарушение лишь при нереальной сейчас для машин скорости
Фото: openverse.org

На российских дорогах нет более таинственных и загадочных устройств, чем операторы камер видеофиксации. Большинство водителей в России не имеют представления о том, как устроена эта система, кто ею управляет и какие ресурсы имеются у этого программно-аппаратного комплекса. Водители видят камеры и получают штрафы, но мало что известно о процессе, который происходит от начала до конца этой цепи.

Один из наиболее интересующих аспектов для автомобилистов — это характеристики систем видеофиксации на дорогах. Местоположение камер обычно известно и доступно на различных веб-ресурсах, а также в приложениях и на картах. Однако немногие знают, как именно эти устройства работают и, что более важно, можно ли их обойти, сообщает njcar.ru. Существует мнение, что если значительно превысить скорость, то система видеофиксации не сможет получить качественное изображение, подтверждающее нарушение.

Рассказы о "предельной скорости", которая помогает избежать фиксации системами видеофиксации и сделать нечеткие снимки, довольно популярны в интернете. В сети легко найти размытые фотографии, которые напоминают снимки, сделанные системами видеофиксации. На первый взгляд они могут показаться поддельными, но фактически такая "предельная скорость" существует!

Кроме того, "предельная скорость" установлена в технических требованиях, которым должны соответствовать системы видеофиксации. Например, новые камеры ГИБДД способны фиксировать нарушения на скоростях до 350 км/ч, что практически недостижимо для обычных автомобилей.

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ТОП-6 НАРУШЕНИЙ, ЗА КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ НЕТ ШТРАФА!
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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