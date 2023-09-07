Кабмин: в РФ поменяют техрегламент ЕАЭС для аттракционов на российский

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Работу аттракционов в России будут контролировать по единым правилам, заменив иностранный техрегламент, сообщили в кабмине правительства РФ. Сейчас безопасность на каруселях обеспечивают по нормам документа ЕАЭС.

Фото: openverse

Так, согласно информации, кабмин одобрил принятие единого закона о контроле за аттракционами. Регионы смогут самостоятельно регулировать их работу, исходя из установленных норм безопасности.

"Регионы получат право регистрировать развлечения и запрещать их деятельность. Сейчас власти на местах реагируют только на чрезвычайные происшествия, — передают "Известия". — Пока требования к безопасности установлены техническим регламентом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности аттракционов".

Как отмечает издание, такая мера должна снизить количество происшествий на аттракционах, особенно тех, которые связаны с риском для здоровья и жизни.

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