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Ушедшую из класса мигрантов в Волгограде учительницу оскорбил отец одного из детей

1:03
Общество

Единственный говорящий по-русски человек, классный руководитель Ирина Плотникова, ушла из уникального класса в Волгограде, где учатся только дети мигрантов. Возможно, одной из причин принятого педагогом решения мог стать конфликт с отцом ребёнка. Об этом сообщает портал V1.RU.

Ушедшую из класса мигрантов в Волгограде учительницу оскорбил отец одного из детей
Фото: openverse.org

Как рассказал источник издания, в прошлом учебном году к ней пришёл какой-то папаша, то ли киргиз, то ли узбек, который обзывал её разными словами, с матом, и сказал:

"Молчи, женщина, я с тобой разговаривать вообще не буду".

Он очень жёстко оскорбил её, и не только её, всех вообще. Это стало последней каплей, уверен собеседник.

По его словам, классный руководитель сказала, что больше не будет учить этих детей. Однако довела класс до конца учебного года.

Побеседовать с Плотниковой журналистам не удалось, все телефоны, которые имелись в распоряжении редакции, оказались либо недоступны, либо никто не взял трубку.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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