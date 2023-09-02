В комитете образования Волгограда объяснили уход учительницы от детей мигрантов: имеет право

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Сообщения СМИ об отказе учительницы одной из школ Волгоградской области быть классным руководителем для детей, которые являются выходцами из стран СНГ и практически не говорят по-русски, прокомментировала председатель регионального комитета образования, науки и молодежной политики Лариса Савина.

Фото: Lionel Guericolas/Keystone Press Agency

По словам чиновницы, ситуация выглядит несколько иначе и изложена некорректно. Учитель не ушёл из школы, заявила Савина в беседе с "МК".

Она пояснила, что работавшая с классом детей мигрантов учительница была классным руководителем в двух классах. И так как это тяжело, попросила чтобы класс у неё был один, на что имеет право.

Уход её с должности связан только с этим, и ни с чем более. Детей она не бросила, как это преподнесли в СМИ, заключила глава комитета.

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