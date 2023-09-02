Педагог волгоградской школы, которая должна была помочь детям, прибывшим из стран СНГ, освоить русский язык, ушла из класса.
Как сообщает V1.RU, это произошло из-за того, что школьники едва говорили по-русски. Отмечается, что учитель была назначена их классным руководителем.
По информации издания, учеников из стран СНГ решили объединить в один класс, чтобы они быстрее выучили русский язык. Затем планировалось распределить их по другим классам, где учатся дети, свободно говорящие на русском, сказано в материале.
"Классный руководитель ушла из класса детей, выходцев из СНГ, в одной из школ Волгограда", — пишет V1.RU.
Директор волгоградской школы, где произошёл инцидент, не стала комментировать случившееся. Подчёркивается, что педагог, которой доверили руководитель классом с детьми из стран СНГ, является учителем информатики.
Ранее стало известно, что первоклассница из Волгограда потеряла сознание на линейке в честь Дня знаний. Медики оперативно оказали помощь ребёнку.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Провидица во время выпуска программы "МАЛАХОВ" рассказала о будущем России.