Волгоградская учительница покинула класс из-за плохо знающих русский язык детей

1:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Педагог волгоградской школы, которая должна была помочь детям, прибывшим из стран СНГ, освоить русский язык, ушла из класса.

Фото: openverse.org

Как сообщает V1.RU, это произошло из-за того, что школьники едва говорили по-русски. Отмечается, что учитель была назначена их классным руководителем.

По информации издания, учеников из стран СНГ решили объединить в один класс, чтобы они быстрее выучили русский язык. Затем планировалось распределить их по другим классам, где учатся дети, свободно говорящие на русском, сказано в материале.

"Классный руководитель ушла из класса детей, выходцев из СНГ, в одной из школ Волгограда", — пишет V1.RU.

Директор волгоградской школы, где произошёл инцидент, не стала комментировать случившееся. Подчёркивается, что педагог, которой доверили руководитель классом с детьми из стран СНГ, является учителем информатики.

Ранее стало известно, что первоклассница из Волгограда потеряла сознание на линейке в честь Дня знаний. Медики оперативно оказали помощь ребёнку.