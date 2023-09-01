Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Минобороны сообщили об отказе бойцов ВСУ форсировать Днепр
В Варшаве учителя вышли на протест с требованием повысить зарплаты
В Татарстане ребенок поджигал мусор и получил ожоги 60% тела
Онколог Воробьев: приём добавок с витамином С и антиоксидантами может способствовать развитию рака
Экс-разведчик США Шаффер: США и Британия совершили ошибку, проигнорировав слова Путина
В Хакасии двое безработных от скуки сообщили о минировании
Синоптик Назарова заявила о заморозках в сентябре в Ростовской области
Армения намерена взять на себя обязанность выполнить требования МУС по аресту Путина
Почти на треть меньше туристов, чем в 2022 году, побывало в Крыму

Первоклассница потеряла сознание на линейке в Волгограде

0:47
Происшествия

В Волгограде, в школе № 55 в микрорайоне Родниковая долина, ученица первого класса, как сообщается, упала в обморок из-за сочетания волнения и жаркой погоды. Инцидент произошёл утром, ребёнок потерял сознание.

Первоклассница потеряла сознание на линейке в Волгограде
Фото: Укринформ

Медицинский персонал, присутствовавший на мероприятии, оперативно оказал помощь ребенку. Кроме того, ещё одному ученику первого класса также стало плохо на территории школы, хотя этот ребенок не терял сознания. Важно принимать меры предосторожности, особенно в жаркую погоду, чтобы обеспечить благополучие учащихся, особенно младших, которые могут быть более восприимчивы к проблемам, связанным с жарой, сообщает издание novostivolgograda.ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

В Волгоградской области выпускник хотел убить одноклассницу на последнем звонке
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Вертолёты Ми-8 уничтожены после столкновения в небе над ДНР

Вертолёты Ми-8 потерпели крушение над Донецкой областью.

Столкнувшиеся в небе над ДНР вертолёты Ми-8 уничтожены
С 1 сентября россиян ждут изменения в здравоохранении и образовании: появится "золотой стандарт"
"Золотой стандарт": с сентября россиян ждут изменения
Путин и Си отказались от личного присутствия на саммите G20. Что это значит?
Конюх похитил 16-летнюю наездницу в Калининграде
Российская система просвещения нуждается в коренных преобразованиях Виктор Пахомов Короны мира венчают ключи к Индии Сергей Лебедев В Латвии на пост премьер-министра метит кандидат с сомнительной репутацией Александр Артамонов
Под Москвой застрелили экс-депутата Дагестана Ахмеда Гамзаева
Ходаковский рассказал об атаках ВСУ на его батальон: выпускают до двухсот снарядов в день
ВСУ несут огромные потери, а танки НАТО горят как спички — WP
ВСУ несут огромные потери, а танки НАТО горят как спички — WP
Последние материалы
900 тысяч лет назад люди были на грани вымирания
Депутата Госдумы от Хакасии и кандидата в губернаторы экстренно госпитализировали в Москве
Марков назвал арест автора Telegram-канала Куршина запредельным либерализмом
Буданов считает, что украинский конфликт должен быть перенесён на территорию РФ
Цены на билеты и отели в Сочи подешевели на 50% в сентябре
Эксперт по фэншуй Боброва назвала вещи, опасные для спальни: зеркала и картины с водой
До 200 тысяч рублей стали зарабатывать в Челябинске некоторые рабочие-станочники
Замминистра цифровой трансформации Украины посетовал на значительный ущерб от российских ланцетов
Арестович* заявил, что пророссийский Янукович спас Украину
Эксперт Юрий Кнутов: дрон-шпион на Псков был запущен с территории России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников