Первоклассница потеряла сознание на линейке в Волгограде

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Волгограде, в школе № 55 в микрорайоне Родниковая долина, ученица первого класса, как сообщается, упала в обморок из-за сочетания волнения и жаркой погоды. Инцидент произошёл утром, ребёнок потерял сознание.

Фото: Укринформ

Медицинский персонал, присутствовавший на мероприятии, оперативно оказал помощь ребенку. Кроме того, ещё одному ученику первого класса также стало плохо на территории школы, хотя этот ребенок не терял сознания. Важно принимать меры предосторожности, особенно в жаркую погоду, чтобы обеспечить благополучие учащихся, особенно младших, которые могут быть более восприимчивы к проблемам, связанным с жарой, сообщает издание novostivolgograda.ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

В Волгоградской области выпускник хотел убить одноклассницу на последнем звонке