Учителя — простые люди и наёмные рабочие, а не "рабы". В жизни они должны иметь полное право заниматься чем угодно вне рабочего процесса. Но это право у них забирает нынешнее законодательство. Такое мнение высказал сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Всеволод Луховицкий в беседе с Общественной Службой Новостей.
Напомним, ранее в Красноярске родители потребовали уволить заведующую детским садом из-за эротической фотосессии, размещенной в её соцсетях.
Увольнение. формально, возможно, так как в Трудовом кодексе есть, на взгляд учителей, очень плохая и очень спорная статья, говорящая о том, что педагога можно уволить за совершение аморального проступка, пояснил собеседник издания.
Однако само понятие "аморальный проступок” нигде не конкретизируется и конкретизировано быть не может в принципе. С этой точки зрения, учителя можно уволить за любое действие, фотографию, слова, поступок, которые кому-либо покажутся аморальными, заключил Луховицкий.
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