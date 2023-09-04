В Красноярске потребовали уволить заведующую детским садом за откровенные посты в соцсетях

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

В Красноярске родители написали коллективную жалобу на заведующую детским садом. Женщину требуют уволить за откровенные посты в соцсетях и полное игнорирование своих рабочих обязанностей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: Openverse

По данным издания, Анастасия К. руководит учебным заведением для детей уже три года. При этом на работу она приезжает на шикарном "Мерседесе", не соблюдает субординацию и хамит всем — от персонала до родителей.

За это время, как утверждают мамы и папы малышей, лучший в районе садик скатился непонятно куда. Старый персонал начал увольняться, финансирования не появилось, а на все расходы — от канцелярии до ремонта игровых площадок — вынуждены скидываться сами родители.

Окончательно терпение у всех лопнуло, когда одной из мам попались на глаза откровенные фото и видео руководителя детсада. На заведующую стали писать жалобы в департамент образования, однако безрезультатно. Причина, по мнению родителей, заключается в родственных связях женщины.

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