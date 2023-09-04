Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ходаковский: Киеву следует испытать то, через что прошёл и проходит Донбасс
Захарова считает, что кандидату на пост президента США необходимо провести тест на умственные способности
Гендерный праздник в Мексике закончился крушением самолёта
Правительство ФРГ продало трубы, которые должны были пойти на строительство "Северного потока — 2"
Оксана Самойлова и Джиган отметили с размахом 9-летие дочери Леи
Эксперты рассказали, как выпускнику вуза устроиться на работу
Польша уже высылает украинцев, бежавших от мобилизации
Жительница Челябинска три года отправляла деньги мошенникам
На Ставрополье будут судить 46 человек за создание сети подпольных казино

В Красноярске потребовали уволить заведующую детским садом за откровенные посты в соцсетях

1:08
Общество

В Красноярске родители написали коллективную жалобу на заведующую детским садом. Женщину требуют уволить за откровенные посты в соцсетях и полное игнорирование своих рабочих обязанностей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Красноярске потребовали уволить заведующую детским садом за откровенные посты в соцсетях
Фото: Openverse

По данным издания, Анастасия К. руководит учебным заведением для детей уже три года. При этом на работу она приезжает на шикарном "Мерседесе", не соблюдает субординацию и хамит всем — от персонала до родителей.

За это время, как утверждают мамы и папы малышей, лучший в районе садик скатился непонятно куда. Старый персонал начал увольняться, финансирования не появилось, а на все расходы — от канцелярии до ремонта игровых площадок — вынуждены скидываться сами родители.

Окончательно терпение у всех лопнуло, когда одной из мам попались на глаза откровенные фото и видео руководителя детсада. На заведующую стали писать жалобы в департамент образования, однако безрезультатно. Причина, по мнению родителей, заключается в родственных связях женщины.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко скончался на 59-м году жизни

Умер актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко.

Умер советский и украинский актёр Юрий Потапенко
Доктор Александр Умнов: при резком отказе от алкоголя состояние человека значительно ухудшается
О том, что произойдёт с организмом при резком отказе от алкоголя, рассказал доктор Умнов
За сделанное в парке замечание житель Химок поплатился жизнью
Умирают за секунды: врач назвал три симптома, предупреждающие о смерти
В ВСУ утверждают, что прорвали фронт у Работина. Так ли это? Любовь Степушова NAB: за противозаконные комментарии отберут банковские счета Олег Володин Учёные США и Китая рекомендуют поспать днём Анастасия Жукова
Савин рассказал о формальных отношениях Пугачёвой с её мужем Максимом Галкиным*
Порты Одесской области больше не будут работать на Украину. Американцы засуетились
Российская армия уже видит окресности Купянска
Российская армия уже видит окресности Купянска
Последние материалы
Оксана Самойлова и Джиган отметили с размахом 9-летие дочери Леи
Эксперты рассказали, как выпускнику вуза устроиться на работу
Польша уже высылает украинцев, бежавших от мобилизации
Жительница Челябинска три года отправляла деньги мошенникам
На Ставрополье будут судить 46 человек за создание сети подпольных казино
Виктория Боня ответила, почему ее нос резко уменьшился после пластики
Жителей соседнего с белгородским региона призвали не публиковать фото после обстрелов
Охлобыстин рассказал о причинах начала СВО
В НИИ скорой помощи имени Склифосовского сообщили, что состояние актёра Янина остаётся тяжёлым
Ситибанк до конца года демонтирует все свои банкоматы в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников