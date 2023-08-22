На Урале мама обвинила воспитательницу детского сада в издевательствах над двухлетним мальчиком

1:23 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Воспитательницу детского сада в городе Заречном Свердловской области обвинили в издевательствах над ребёнком. По словам мамы, педагог якобы зажала её двухлетнего сына в углу дверью, называла тупым и била по губам. О произошедшем рассказала нянечка несколько дней назад, пишет Е 1.RU.

Фото: "Мальчик в краске" by cimargl is licensed under CC BY-SA 2.0.

Родительница добавила, что это не единичный случай. Другие родители из той же группы уверяют, что 17 августа девочку заставили есть запеканку, которую она уронила на пол, разбив при этом тарелку.

Мама мальчика уже обратилась к заведующей и записалась на прием в городское управление образования, чтобы добиться наказания виновных.

Конфликт вместо заведующей детского сада, которая находится в отпуске, прокомментировали в сети муниципальных садиков "Детство". Там заявили, что служебное расследование ещё не завершено и пока прямых подтверждений тому, что с детьми так поступили, нет.

Директор сети утверждает, что причиной конфликта стали личные разногласия между работницами, которые уже не могут провести грань.

В итоге воспитательницу и нянечку отстранили от работы с детьми. Нарушения выявлены со стороны обеих сотрудниц.

Ранее в Екатеринбурге 7-летний мальчик рассказал маме о насилии в детском лагере.

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