В Екатеринбурге 7-летний мальчик рассказал маме о насилии в детском лагере

1:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Семилетний мальчик из Екатеринбурга рассказал родителям, вернувшись с отдыха в детском лагере "Уральские Самоцветы", об избиениях и сексуальном насилии со стороны других детей. Об этом пишет портал Е 1 со ссылкой на маму ребёнка.

Фото: ya.ru

По её словам, отзывы о лагере в Верхней Сысерти были хорошие, а путёвку купили на две недели. Однако домой сын позвонил за всю смену только один раз, родителям также запретили посещать лагерь.

Мама добавила, что заметила на ногах ребёнка синяки на фото, которые присылали вожатые. А дома мальчик рассказал, что сверстники не только избивали его, но и были случаи сексуального насилия.

Родители попытались разобраться в ситуации с руководством лагеря и педагогами. Воспитатель группы заявила, что в курсе происходящего, и ей это не очень нравится. Но, по её мнению, дети так играют.

Мать подвергшегося издевательствам ребёнка написала заявление о сексуальном и физическом насилии в сысертский Следственный комитет, свердловскую прокуратуру и уполномоченному по правам ребенка в регионе. Также родители готовят гражданский иск в отношении лагеря.

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