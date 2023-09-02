Президент Украины Владимир Зеленский попросил российского коллегу Владимира Путина отдать полуостров Крым киевской власти без боя.
об этом он заявил на своём традиционном "обращении к народу".
"Мы за то, чтобы русские войска ушли с полуострова без давления нашей армии, потому что будет меньше жертв. Мы бережём своих людей", — сказано в заявлении лидера Незалежной.
Он также отметил, что захват полуострова и Республик Донбасса — основная цель Вооружённых сил Украины.
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