Зеленский попросил Владимира Путина отдать Крым Киеву без боя

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Президент Украины Владимир Зеленский попросил российского коллегу Владимира Путина отдать полуостров Крым киевской власти без боя.

Фото: "Ялта / Yalta, Crimea" by sovraskin is licensed under CC BY 2.0.

об этом он заявил на своём традиционном "обращении к народу".

"Мы за то, чтобы русские войска ушли с полуострова без давления нашей армии, потому что будет меньше жертв. Мы бережём своих людей", — сказано в заявлении лидера Незалежной.

Он также отметил, что захват полуострова и Республик Донбасса — основная цель Вооружённых сил Украины.

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